Pokémon GO receberá novas criaturas esta semana.

O Pokémon Go foi o jogo de maior sucesso em 2016, mas começou a perder impacto, com os jogadores a ficarem desmotivados com a falta de atualizações. Depois de vários pedidos, a The Pokemon Company e o estúdio Niantic, anunciaram esta quarta-feira, dia 15, a entrada de 80 novas personagens, entre elas o Chikorita, Cyndaquil e Totodile.

