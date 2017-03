Pub

Apesar de total de famílias mal pagadores ter atingido novo mínimo histórico, montante médio do crédito vencido que estas acumulam tem vindo a crescer

No final do ano passado existiam 583 mil famílias residentes em Portugal com créditos vencidos às costas, o valor mais baixo desde pelo menos março de 2009, data a que remonta a série disponibilizada pelo Banco de Portugal. O anterior mínimo era de dezembro de 2009, mês em que 605,3 mil famílias tinham créditos vencidos.

