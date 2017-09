Pub

SLB fecha mercado como a equipa que mais ganhos acumulou já que desde 2005/06 que não investia tão pouco. E isto em ano de vendas recorde

É preciso recuar à temporada de 2005/06 para encontrar um defeso em que o Benfica investiu menos que no mercado de verão que ontem encerrou. O treinador era Ronald Koeman e as chegadas mais sonantes foram a do lateral-direito Nélson, para substituir Miguel, então vendido ao Valência, e a do italiano Fabrizio Miccoli, este chegado da Juventus a título de empréstimo, pelo qual o Benfica pagou 1,15 milhões de euros.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia