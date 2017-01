Pub

O desemprego está a diminuir. Conheça três pessoas que deram a volta por cima, mesmo quando já não parecia possível

Carla Ferreira, 39 anos, foi desempregada de longa duração. Desde 2008 que trabalhava como responsável de contabilidade de uma empresa do ramo das obras públicas e da construção civil e, em 2012, viu a sua situação laboral dar uma reviravolta. "A construção entrou em crise, os trabalhos deixaram de chegar e a empresa, que era familiar, não muito grande, acabou por abrir falência. Ficámos todos sem trabalho", explica.

Procurar um emprego não foi fácil. Lia os classificados dos jornais e as páginas de internet de referência. Respondia a muitos anúncios. Foi a algumas entrevistas, chegou a fases avançadas de alguns processos. Mas nunca ficava. "Era muito frustrante. Sobretudo nos casos em que ia a entrevistas e percebia que aquilo era um mero pro forma, que os candidatos já estavam selecionados", lamenta.

A frustração passou a desespero quando, passado um ano e meio, deixou de ter direito ao subsídio de desemprego. Felizmente foram apenas uns meses. A solução chegou no final de 2014 e não veio através anúncios de emprego, mas antes por contactos próprios, graças a uma amiga que a recomendou para uma vaga que sabia estar aberta. "Foi assim que consegui. Hoje estou a trabalhar como administrativa de recursos humanos numa empresa que presta assistência a seguros."

Casos como o de Carla, de pessoas que dão a volta ao desemprego e encontram trabalho, têm estado a aumentar. O número de trabalhadores com descontos para a Segurança Social aumentou ao longo de 2016, tendo registado entre janeiro e outubro um acréscimo de 115 mil pessoas (mais 3,7% em termos líquidos). Algumas estão naquela faixa etária acima dos 45 anos em que o regresso ao mercado de trabalho continua a ser difícil, mas que no pico da crise era tarefa quase impossível. O emprego próprio e as empresas de menor dimensão são quem está a absorver estes trabalhadores mais velhos, conclui quem acompanha estes problemas.

Maria Antónia Alves, de 50 anos, também se viu a braços com o desemprego. Esteve dois anos e meio sem trabalho, mas nunca perdeu a esperança de voltar ao ativo. "Eu trabalhava na área financeira da sede dos hotéis Vila Galé. A empresa teve uma reestruturação e houve muitos serviços que foram informatizados tornando desnecessária tanta mão-de-obra humana." Saiu em setembro de 2012, junto com vários outros colegas.

A partir de então começou uma nova rotina. "Diariamente respondia a anúncios de trabalho mas a maior parte das vezes nem sequer recebia uma resposta", relembra. Conseguiu voltar a trabalhar, por um curto período de tempo, devido a uma iniciativa do Estado para desempregados de longa duração. "Fui colocada na Junta de Freguesia da Amadora. Tinha várias áreas que podia selecionar e escolhi saúde, porque tinha uma certa curiosidade em saber como seria", explica Maria Antónia. Ficou um ano, o período máximo estabelecido para o programa em causa. Veio embora sem ter adorado a experiência e voltou à rotina de enviar currículos.

Desta vez esperou pouco. Passado pouco mais de dois meses, foi chamada para uma entrevista e acabou por ficar, como efetiva. "É uma área de atividade diferente mas bastante interessante. Estou a tratar da contabilidade de uma empresa familiar, da área de segurança."

Os dados do Instituto Nacional de Estatística mostram que no terceiro trimestre de 2016 estavam empregados 1174 mil pessoas entre os 45 e os 54 anos. No grupo etário seguinte (dos 55 aos 64) contavam-se mais 724,3 mil. Não há registo de um número tão elevado (tanto num grupo como no outro) desde o início de 2011 em que eram, respetivamente, 1119,2 mil e 635 mil. João Cerejeira, professor na Universidade do Minho e especialista em mercado de trabalho, explica esta evolução com a reentrada de algumas destas pessoas no mercado de trabalho e com o facto de se estar a observar um travão nos encerramentos de empresas e nos despedimentos coletivos. Mas reconhece que a situação dos trabalhadores nesta faixa etária mais avançada é "complexa", sobretudo porque há ainda uma numerosa franja que tem qualificações baixas. Acrescenta, no entanto, que enquanto entre os mais jovens os dados indicam que são os mais qualificados que estão a conseguir emprego, entre os mais velhos esta tendência não é visível.

Seja em número absoluto, seja em taxa, os dados do INE dão conta de uma subida do emprego entre os mais velhos. Dúvidas de que há mais pessoas a trabalhar dos 45 anos para cima parece não haver, mas "resta saber em que condições estão a regressar", acentua o mesmo investigador, assinalando que muitos se viraram para a agricultura e outros avançaram por conta própria.

A leitura de João Cerejeira é acompanhada pelo que as empresas de colocação de trabalhadores observam. Entre os clientes da Egor não há muitos pedidos para pessoas com uma idade acima dos 45 anos. O perfil dominante da procura dirige-se a jovens e qualificados. "Quando são funções mais valorizadas, que exigem mais experiência, ou cargos de direção é que procuram pessoas mais velhas", refere o CEO da Egor. Mas estas são situações em número reduzido, pelo que Amândio da Fonseca acredita que muitos destes mais velhos estão a regressar ao mercado de trabalho através de negócios por conta própria.

Jorge Costa, de 43 anos, era técnico de logística de um armazém do grupo Teixeira Duarte. Tinha um contrato por um ano e, findo o período, foi mandado embora.

Ficou desempregado em janeiro de 2015. Já não era a primeira vez que se encontrava naquela situação e, farto da inconstância dos contratos temporários, desta vez tentou dar a volta de uma forma diferente. "Assim que me apresentaram a carta de rescisão fui saber quais as vantagens de utilizar o subsídio para criar o próprio emprego", conta ao DN.

Em anos anteriores, nos intervalos dos trabalhos que foi tendo, Jorge tinha ido à Suíça à procura de emprego. Não veio de lá com nenhuma proposta, mas voltou com uma ideia de negócio. "Reparei que tinham muitas lavandarias self-service e achei interessante. Pensei que algo do género também poderia vingar no meu país." Em Portugal, falou com um amigo, Bruno Fernandes, que também tinha conhecido o conceito no estrangeiro, nos Estados Unidos, onde morara. Ambos consideraram que poderia valer a pena investir no empreendimento. O despedimento de Jorge deu o tiro de partida para avançarem com o negócio.

"Mas não foi logo", recorda. "Ainda tive de ir a uma reunião de esclarecimento para jovens empreendedores, no Instituto do Emprego, e também fazer uma formação de gestão que durou três meses."

Em julho de 2015 começaram as obras e, em outubro, os sócios Jorge Costa e Bruno Fernandes abriram a lavandaria Lavadeira de Caneças, situada no concelho de Odivelas. "Na altura já se começava a ver muitas lavandarias self-service e ficámos com receio de que houvesse um boom momentâneo, como aconteceu com as lojas de ouro. Mas felizmente o negócio revelou-se uma boa ideia e tem corrido até hoje acima das expectativas".

