Pub

Já é possível comprar automóvel com sistema de condução semi-autónoma e circular sem infringir a lei

Puxamos a patilha para trás e o carro mexe-se no para arranca. São 9h30 e estamos no nó que dá acesso à rotunda de Alvalade. Acabámos de sair da 2.ª Circular, em Lisboa, sem mexer no volante e sem tocar no acelerador ou no travão. Já circulam em Portugal, todos os dias, carros que permitem uma condução autónoma. Ainda que por alguns segundos, mostram uma revolução para a qual os reguladores ainda estão à procura de respostas.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia