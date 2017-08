Pub

IRS dos casais separados com filhos muda e as novas regras aplicam-se já aos rendimentos de 2017.

Os agregados com dependentes podem abater ao seu IRS a dedução fixa que à automaticamente atribuída a cada filho bem como as deduções à coleta (que resultam dos gastos realizados em saúde ou educação). Os valores e regras são fáceis de reportar ao fisco quando ambos os progenitores são casados ou indicam à AT que vivem em união de facto, mas o mesmo não sucede quando são separados.

