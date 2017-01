Pub

SUV Kodiaq e renovação do Octavia serão os modelos da Skoda apresentados em Portugal no primeiro trimestre de 2017

O Grupo Volkswagen vai voltar a apostar em Portugal para apresentações internacionais de novos modelos. Depois do Volkswagen Tiguan e do Audi A5 Coupé, em 2015, desta vez ambas as apresentações cabem à Skoda, anunciou esta quinta-feira Orlando Teixeira, diretor geral da marca em Portugal.

