Carlos Tavares mostra-se favorável a uma saída ordenada do Reino Unido da União Europeia mas está preparado para negociações difíceis com Bruxelas

O grupo Peugeot Citröen (PSA) diz-se preparado para todos os cenários de saída do Reino Unido da União Europeia (Brexit). A venda das operações europeias da General Motors, além da marca alemã Opel, inclui a empresa britânica Vauxhall. O líder da PSA, Carlos Tavares, explicou em conferência de imprensa quais as consequências para o grupo dependendo do resultado das negociações entre a Comissão Europeia e o governo britânico, liderado por Theresa May.

