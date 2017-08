Pub

A faturação caiu devido à menor circulação das publicações impressas e uma redução das receitas publicitárias

O grupo editorial Time anunciou esta terça-feira um plano para cortar 400 milhões de dólares (340 milhões de euros) em gastos, depois de ter registado no primeiro semestre um prejuízo de 72 milhões de dólares.

Proprietário de revistas como Time, People, Fortune ou Sports Illustrated, o grupo viu cair a sua faturação devido a uma menor circulação de publicações impressas e a uma redução das receitas publicitárias.

Entre janeiro e junho, a Time teve um volume de negócios de 1.330 milhões de dólares (1.459 milhões no mesmo período do ano anterior) e registou um prejuízo de 72 milhões de dólares, quando há um ano teve um lucro de 8 milhões.

O grupo anunciou um plano de transformação estratégica com o qual pretende reduzir mais de 400 milhões de dólares em gastos, principalmente nos próximos 18 meses.

"Com este programa, esperamos conseguir poupanças significativas e investir no nosso futuro", disse numa nota o presidente do conselho de administração, Rich Battista.