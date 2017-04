Pub

Calendário inicial apontava como limite o final de abril mas prazo foi dilatado. Se mais de metade aceitar solução, lesados recebem 30% no imediato

O Grupo de Trabalho que foi constituído para resolver a questão dos chamados "Lesados do BES" definiu o dia 26 de maio de 2017 como a data-limite para que os visados pela solução se pronunciem sobre a aceitação ou rejeição da proposta apresentada em meados de dezembro último. Esta data compara com o calendário preliminar definido em dezembro, que previa que este prazo terminasse no final de abril.

