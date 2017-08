Pub

Mais de metade dos 3500 trabalhadores participaram no plenário da manhã da fábrica de Palmela

A Autoeuropa deverá mesmo parar na quarta-feira, 30 de agosto. Esta é a conclusão do plenário da manhã realizado na fábrica da Palmela e que contou com mais de metade dos operários da unidade portuguesa do grupo Volkswagen, indicou ao Dinheiro Vivo o dirigente da Fiequimetal, Rogério Silva.

