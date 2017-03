Pub

Adiamento do fim da segunda avaliação do resgate e incerteza sobre a economia do país está a gerar nova corrida aos depósitos na Grécia

Os bancos gregos perderam 4.000 milhões de euros em depósitos desde o início do ano, devido ao adiamento do fim da segunda avaliação do resgate e à incerteza sobre a economia do país, conclui hoje o diário grego Kathimeriní.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia