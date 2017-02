Pub

Portugal manietado por investimento anémico, empresas "zombies", malparado. Centeno rejeita previsões da OCDE, diz que desemprego fica abaixo de 10%.

Portugal terminou o ano passado com um défice público de 2,2% do Produto Interno Bruto (PIB) ou inferior, abaixo do que foi combinado com a Europa, e o desemprego também já estará abaixo dos 10% da população ativa, revelou ontem o ministro das Finanças num evento conjunto com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), no Terreiro do Paço, para apresentar o estudo económico sobre Portugal, elaborado por esta entidade internacional.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia