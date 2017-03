Pub

O governo encara com "naturalidade e simpatia" eventual entrada da Santa casa da Misericórdia de Lisboa e outras instituições sociais no Montepio.

"O Governo vê sempre com simpatia o reforço da associação entre as diversas instituições e famílias da chamada economia social", disse Vieira da Silva, à margem da apresentação do Relatório Global sobre os Salários 2016/17, da Organização Internacional do Trabalho (OIT), em Lisboa.

