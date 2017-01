Pub

O decreto-lei que institui a redução de 1,25 pontos percentuais da TSU vai ser aprovado pelos ministros por voto eletrónico. E segue para Belém.

Os parceiros têm até às 18 horas para enviar ao governo o seu parecer sobre a proposta do diploma que estipula a forma como vai ser aplicada a redução da Taxa Social Única, acordada como contrapartida para a subida do salário mínimo nacional. Expirado este prazo, os ministros aprovam eletronicamente o diploma, permitindo que possa seguir ainda esta segunda-feira para promulgação do Presidente da República.

