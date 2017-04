Pub

Teodora Cardoso diz que despesa ajudou a cortar mais no défice de 2016 do que a receita, mas detetou 780 milhões de euros em medidas extra.

Segundo o fiscal do OE, "em 2016, as administrações públicas registaram um défice de 3807 milhões de euros, correspondente a 2,1% do PIB, inferior em 376 milhões ao previsto no OE/2016".

