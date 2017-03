Pub

O Banco de Portugal mantém a responsabilidade de intervenção nas instituições financeiras, mas deixa de tutelar as que forem alvo de resolução.

O Governo quer retirar poderes ao Banco de Portugal no que diz respeito à resolução bancária, avança o Negócios. As linhas gerais da reforma do modelo de supervisão vão ser hoje apresentadas no Parlamento pelo ministro das Finanças, Mário Centeno.

