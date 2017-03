Pub

Ministro dos Negócios Estrangeiros confia na manutenção de uma "relação especial" entre a União Europeia e Londres

O ministro dos Negócios Estrangeiros português deu prioridade à defesa dos direitos dos cidadãos europeus residentes no Reino Unido no âmbito do "Brexit", confiando também na manutenção de uma "relação especial" entre a União Europeia e Londres.

