Portugal tem navegado uma onda de otimismo no Turismo e, numa altura em que o INE revela novos recordes em janeiro, com um crescimento do número de estrangeiros de 17% em relação ao mês anterior, o governo baralha os números e cria novas metas - mais ambiciosas. Até 2027, o setor quer crescer a uma razão de 4% ao ano para, em dez anos, registar já 80 milhões de dormidas. Mas não é só crescer. "É um crescimento em qualidade, com os proveitos a avançarem mais do que os hóspedes", afirmou ontem Manuel Caldeira Cabral, ministro da Economia, no encerramento da cerimónia de apresentação da Estratégia 2027.

