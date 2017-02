Pub

A devolução da ajuda concedida pelo Estado ao BCP vai ajudar a pagar antecipadamente ao Fundo Monetário Internacional (FMI).

O governo quer amortizar mais 1,7 mil milhões de euros até ao final de março, dos quais 41% (700 milhões de euros) vem da devolução de títulos capital contingente (CoCos). Aquele banco privado garante que já pagou ao Estado há uma semana.

Na audição regular que ontem decorreu na Comissão de Orçamento, no Parlamento, Mário Centeno referiu que terá "autorização dos credores [FMI e Mecanismo Europeu de Estabilidade] para ainda utilizar 1,7 mil milhões de euros". Fonte oficial das Finanças explicou ao DN/Dinheiro Vivo que "o objetivo é reembolsar os 1,7 mil milhões de euros até ao fim do primeiro trimestre". "Far-se-á o pagamento utilizando os 700 milhões de euros dos CoCos e outro financiamento mais barato que o Estado capte no mercado." Mesmo com taxas de juro mais elevadas, na casa dos 4,1%, continua a valer a pena trocar a dívida do FMI (mais cara, com um custo médio de 4,5%) por outra mais barata. No final de dezembro ainda faltava saldar 16,3 mil milhões dos cerca de 27 mil milhões de euros do empréstimo concedido pelo FMI.

No debate, que foi muito agitado por causa da polémica da CGD, Centeno baixou mais umas décimas ao défice público de 2016, tal como noticiou ontem o DN. Na semana passada, quando cá esteve a OCDE, o ministro disse que ficaria "claramente abaixo de 2,3%"; ontem, atualizou e disse que "o défice em 2016 será o mais baixo da história da nossa democracia, e não será superior a 2,1%", "as medidas tidas como extraordinárias [a mais importante é a receita do perdão fiscal, PERES] apenas melhorarão a meta orçamental estabelecida pelo governo, que era de 2,4%".

Foi o suficiente para os partidos da esquerda que apoiam o governo (PCP e BE) sinalizarem o seu desagrado com os números. Mariana Mortágua afirmou que "não se compreende um défice de 2,1%" quando a meta do Pacto é de 3%. Para a deputada do Bloco, esta diferença de 0,9 pontos equivale a "1674 milhões de euros" que fazem falta aos serviços públicos. "Podiam ser gastos em contratações." Paulo Sá, dos comunistas, fez a mesma denúncia. "Cada décima de défice representa uma margem orçamental de 190 milhões. Se o défice fosse 2,5% ou 2,6%, estaríamos fora do défice excessivo na mesma e libertaríamos centenas de milhões de euros para a reposição de rendimentos."

Sem hesitar, o ministro respondeu que tem de ser porque "é necessário garantir o financiamento da economia, temos de acautelar todos os mecanismos para que esse financiamento se concretize e garantir a melhoria das condições do financiamento".

