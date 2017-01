Pub

A direção do INR, que estava à frente deste organismo, foi afastada e substituída por uma nova equipa, liderada por Humberto Santos.

A necessidade de imprimir uma "nova orientação à gestão" do Instituto Nacional de Reabilitação é o argumento invocado pelo Ministério do Trabalho e da Segurança social para mudar a direção do INR. Num comunicado emitido esta quinta-feira, o gabinete do ministro Vieira da Silva acentua que tal mudança apenas pode ser concretizada com a alteração do conselho diretivo deste instituto.

