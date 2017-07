Pub

Relatório preliminar do Parlamento só aprovou um dos quatro nomes propostos pelo Executivo para o regulador das telecomunicações

"O Governo mantém a avaliação de idoneidade e isenção em relação aos nomes propostos para a Anacom", garante fonte oficial do Gabinete do Ministro do Planeamento e Infraestruturas, em declarações ao Dinheiro Vivo, reagindo ao relatório preliminar do Parlamento que só aprovou um dos quatros nomes propostos pelo Executivo para o organismo regulador.

