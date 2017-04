Pub

O ministro do Planeamento e das Infraestruturas anunciou hoje que "as grandes obras" de requalificação do Itinerário Complementar (IC) 1 entre Alcácer do Sal e Grândola, orçadas em 6,4 milhões de euros, "devem começar no início de 2018".

