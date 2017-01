Pub

Todos os governos usam e abusam das almofadas do orçamento. Aconteceu em 2015 e volta a acontecer em 2016, indica um estudo da UTAO.

A principal almofada de segurança do Orçamento do Estado de 2016 (OE), a dotação provisional, foi integralmente gasta em dezembro, diz a Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO), numa nota sobre a execução do OE até novembro. Neste mês, a verba de 502 milhões de euros ainda estava praticamente intacta.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia