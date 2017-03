Pub

"Desvio significativo na rota de ajustamento face ao objetivo de médio prazo pode levar à imposição de sanções financeiras aos países", recorda o BCE

Portugal deverá dar hoje um passo decisivo para conseguir sair do procedimento por défices excessivos (PDE), anunciando um desequilíbrio nas contas públicas equivalente a 2,1% do produto interno bruto (PIB) ou menos em 2016. Os números serão revelados pelo INE, que os comunicará ao Eurostat. "A meta colocada pela União Europeia era de 2,5% do PIB. Atingi-la não depende de qualquer medida extraordinária", congratulou-se o ministro Mário Centeno.

