Pub

Acordo com matérias para negociação é assinado amanhã. Admissões na função pública e descongelamento na agenda

Governo e sindicatos vão intensificar a negociação do descongelamento das carreiras e progressões e querem ter este tema fechado até ao final de julho. O descongelamento é uma das matérias que integram o acordo para a negociação coletiva que vai ser assinado amanhã entre o Ministério das Finanças e a Federação dos Sindicatos da Administração Pública (Fesap).

As progressões estão congeladas há já vários anos, estando previsto que este processo retome a normalidade, de forma faseada, a partir de 2018. Nestes cerca de três meses de negociações, sindicatos e governo tentarão chegar a um consenso sobre quem vai progredir e em que moldes é que isso vai suceder. Ou seja, será nesta sede que irão ser analisadas as soluções para as pessoas que já reuniram créditos suficientes (são necessários dez) para progredir e de que forma serão recompensadas.

Na leitura do secretário-geral da Fesap, José Abraão, quem já acumulou 20 créditos tem direito a avançar duas posições, mas resta saber se a decisão final do governo acolherá este tipo de soluções. "Teremos de negociar as condições do descongelamento", precisa.

Os serviços da administração pública estão neste momento a recolher informação sobre os vencimentos e as avaliações dos trabalhadores desde 2011. Nesta recolha devem ter em conta e reportar os funcionários que no final do ano passado teriam eventualmente direito a alteração de posicionamento remuneratório.

Do acordo que vai ser assinado amanhã, consta ainda a discussão da política de admissões na administração pública, tendo esta matéria de ficar fechada até novembro. Antes disso, entre outubro e novembro, sindicatos e governo concluirão a discussão em torno da proposta do Orçamento do Estado para 2018. Habitualmente é neste âmbito que os representantes dos trabalhadores avançam com as suas revindicações em termos de política remuneratória. Neste ano, e depois de concluído o processo de reversão dos cortes salariais, as mudanças salariais de 2017 ficaram praticamente concentradas na subida (em dois momentos) do subsídio de alimentação.

O início e operacionalização do processo de regularização dos precários e a tabela remuneratória serão também abordados, havendo ainda abertura para discutir o regime das carreiras longas para efeitos de aposentação. O que está a ser negociado na concertação social não abrange os funcionários públicos. José Abraão reconhece que este acordo reflete "uma aproximação na exigência da negociação" e abre caminho para que sejam colocadas em cima da mesa "as alterações que consideramos mais relevantes para a função pública". O secretário-geral da Fesap salienta ainda que o objetivo é que ao longo das reuniões seja possível "chegar a acordo por aproximação de posições" nas matérias concretas.

Para já, este calendário negocial implicará a realização de pelo menos uma reunião por mês.