Despacho governamental defende a necessidade de agilizar a operacionalização do Portugal 2020 e uma maior articulação entre as várias entidades.

O governo e Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) criaram um grupo de trabalho com a missão de "assegurar o acompanhamento, monitorização e avaliação da implementação dos apoios ao investimento municipal atribuídos no âmbito do Portugal 2020".

