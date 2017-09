Pub

Diferenciação da taxa liberatória, de 28%, é a principal medida deste âmbito que está a ser negociada com os parceiros parlamentares

O Governo e os parceiros parlamentares estão a discutir alterações ao regime fiscal do arrendamento permanente de casas. A mudança poderá passar por uma redução da atual taxa de IRS sobre os rendimentos das rendas, mas apenas para os proprietários que aceitem fazer longos contratos de arrendamento e pratiquem rendas mais baixas ou a preços controlados. A medida poderá ser aplicada já a partir do próximo Orçamento do Estado.

