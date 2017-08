Pub

A gigante tecnológica tem de apresentar uma solução que respeite as leis europeias da concorrência.

O prazo dado foi de 60 dias: ou a Google apresenta até esta terça-feira uma solução contra as práticas de concorrências desleal praticadas no seu servidor ou Bruxelas aplica nova multa à Alphabet, dona da empresa. Até agora, a gigante tecnológica já se viu alvo de coimas no valor de 2.4 mil milhões de euros aplicadas pelos reguladores europeus. É o valor mais alto alguma vez aplicado.

