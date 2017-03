Pub

O Google não tardou a reagir com novas políticas depois da fuga de anunciantes no Reino Unido, o segundo maior mercado de receitas para companhia

Depois de ter assistido à fuga dos anunciantes no Reino Unido, o Google não perdeu tempo a reagir e anunciou ter revisto as suas políticas no que toca à publicidade, que vai contratar mais pessoal para monitorizar e classificar os vídeos que diariamente são carregados para o YouTube, dando resposta às preocupações dos anunciantes que congelaram o investimento nas plataformas do gigante tecnológico depois de campanhas terem surgido ao lado de conteúdos com mensagens de ódio.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia