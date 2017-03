Pub

Jamboard destina-se a facilitar as reuniões nas empresas

A investida da Google no mercado de aplicações empresariais vai ganhar novo formato a partir de maio, quando a empresa começar a vender um equipamento totalmente novo. Chama-se Jamboard e é um quadro branco digital, com hardware desenhado e produzido pela própria Google, destinado a facilitar as sessões de brainstorming das equipas. Vai custar 4,999 dólares antes de impostos (deverá rondar o mesmo preço em euros) e terá uma anuidade de 600 dólares para a manutenção do serviço. Parece uma extravagância, mas mostra quão séria é a estratégia da Google na expansão das suas ferramentas no ambiente empresarial.

"A razão pela qual fizemos isto é que quando olhamos para documentos, folhas de cálculo e slides, estes são o produto final do processo criativo. Mas para o processo de chegar lá, quando as pessoas estão a atirar ideias e a fazer brainstorming, não há boas soluções digitais, e esta é a nossa forma de entrar nesse mercado", explicou ao DN o vice-presidente de engenharia da Google Prabhakar Raghavan, à margem do evento Google Next, em São Francisco. "Queremos fazê-lo totalmente na nuvem", acrescentou. Isto é parte essencial do lançamento, porque o software Jamboard pode ser usado sem comprar o quadro branco. Raghavan explica que um colaborador pode estar a escrever no tablet enquanto vai no táxi a caminho do aeroporto e outro no smartphone - todos na mesma sessão de brainstorming, a editar ao mesmo tempo. Tudo o que os membros da equipa escrevem e desenham na aplicação é integrado com a web, e depois fica guardado na Google Drive. Também tem, obviamente, reconhecimento de escrita manual, sendo inteligente o suficiente para saber a diferença entre a caneta (stylus) e o dedo. Oferece 16 pontos de toque simultâneo e vem com ecrã 4K UHD (ultra-resolução) de 55 polegadas; tem conectividade NFC, WiFi e Ethernet, além de HDMI e USB Type C.

"O quadro é uma boa superfície criativa, mas não insistimos que os clientes o comprem", ressalva o executivo. As empresas que o comprarem terão um desconto de 50% na subscrição do serviço durante o primeiro ano.

No segundo dia da conferência Google Next, que é virada para a estratégia nos serviços de nuvem, a empresa também revelou várias novidades na G Suite - o seu portfólio de aplicações para produtividade, anteriormente conhecido como Google Apps. Concorre diretamente com produtos da Microsoft mas também de outros fornecedores, como Slack e até Facebook, que também está a investir na área

Em São Francisco

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.