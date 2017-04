Pub

Duas empresas foram vítimas de um esquema de 'phishing' durante cerca de dois anos

A Google e o Facebook foram vítimas de um esquema de phishing montado por piratas informáticos e cada empresa perdeu cerca de 100 milhões de dólares, cerca de 92 mil euros. As duas empresas foram enganadas por Evaldas Rimasauskas, um homem da Lituânia de 48 anos que se fez passar pela Quanta Computer, uma empresa taiwanesa de material eletrónico.

O esquema foi revelado pelo departamento de justiça norte-americano em março, mas só esta semana foi tornado público pela revista Fortune que a Google e o Facebook eram duas das empresas norte-americanas enganadas por Rimasauskas.

O suspeito criou uma empresa na Letónia com o mesmo nome da Qanta Computer, que trabalha com marcas como a Apple, a Google e o Facebook. Durante cerca de dois anos, Rimasauskas, e outros suspeitos, fizeram-se passar por funcionários e dirigentes da empresa legítima e mandaram a estas grandes marcas e-mails de phishing - que recolhem dados pessoais como senhas, número de cartões de créditos, etc..

As empresas seguiram as instruções do e-mail e transferiram ao longo dos meses dezenas de milhões de dólares para bancos na Lituânia, Letónia, Chipre, Eslováquia, Hungria e Hong Kong, segundo um artigo do The Guardian.

Rimasauskas falsificava também cartas, recibos, carimbos da empresa e contratos em nome de funcionários das empresas enganadas.

O Facebook disse num comunicado que recuperou "a maior parte dos fundos" e que tem colaborado com as autoridades durante a investigação. De acordo com o The Guardian, a Google afirmou também que recuperou os fundos e está "satisfeita por este assunto estar resolvido".

Rimasauskas foi preso na Lituânia e é acusado pela justiça norte-americana de fraude eletrónica, lavagem de dinheiro e roubo de identidade. Incorre numa pena de prisão até 20 anos, embora o departamento de justiça dos Estados Unidos não confirme se o homem vai ser extraditado.

"Este caso devia servir como um alerta para todas as empresas - até as mais sofisticadas - de que elas também podem ser vítimas de ataques de phishing de cibercriminosos", disse o procurador norte-americano Joon Kim, citado pelo jornal britânico.