A sofisticação do ataque levantou algumas questões, por ser bastante mais avançado que um esquema normal de phishing

Decorreu durante quarta-feira um ataque de phishing que afetou os utilizadores com conta no Google. Este ataque foi feito com um email com um convite para editar um ficheiro no Google Docs, algo que milhões de pessoas usam para edição e partilha de documentos, e que vem, aparentemente, de um contacto fiável e conhecido do utilizador.

