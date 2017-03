Pub

A gigante dos motores de busca quer afirmar-se como fornecedora de serviços empresariais e aproximar-se da Amazon e da Microsoft

Grandes clientes, nova parceria com a fornecedora de software empresarial SAP e foco em inteligência artificial: é assim que a Google está a ir para cima do mercado dominado pela Amazon Web Services, que domina o fornecimento mundial de serviços na nuvem. A gigante de Silicon Valley deu o pontapé de saída no seu evento Google Cloud, em São Francisco, aproveitando para fazer uma referência velada ao apagão de internet que um erro de programação provocou nos clientes da Amazon na semana passada.

"Por causa de todo o interesse recente em fiabilidade, vou dizer algumas palavras sobre isso", referiu a líder do negócio de nuvem da Google, Diane Greene, no arranque da conferência. A executiva fez uma comparação com o desempenho do motor de busca da Google, que oferece uma disponibilidade de "cinco noves", isto é, 99,999% de fiabilidade. "Foi assim que desenhámos a nossa nuvem", continuou Greene, sem nunca referir o nome da concorrente. A Amazon lidera o mercado de nuvem com 45% de quota, de acordo com um relatório de outubro passado, seguida da Microsoft com 11%. A Google tem 8% e a IBM 5%.

Para mostrar uma Google que está a levar muito a sério esta competição como fornecedora de serviços empresariais, passaram pelo palco vários grandes clientes recentes, como a eBay, o banco HSBC, a Colgate-Palmolive e a Home Depot. Foi também anunciada uma parceria estratégia com a fornecedora de software empresarial SAP, que passará a disponibilizar as aplicações SAP HANA na Google Cloud Platform.

Na conferência de imprensa que se seguiu à keynote de arranque, Greene quis acabar com a ideia de que a estratégia da empresa neste espaço é volátil e a sofrer alterações constantes, como aconteceu no passado. "Estamos aqui para ser uma fornecedora total para o ambiente corporativo."

Foi também isso que defendeu Eric Schmidt, histórico CEO da companhia e agora no papel de chairman. "Estamos nisto a sério. É uma missão incrivelmente séria", afirmou, na sua intervenção. "Era algo que eu queria fazer desde que entrei na empresa, há 17 anos." Schmidt argumentou que a Google tem "o dinheiro e o compromisso" suficientes para lançar um novo modelo de computação disponível globalmente, com "liberdade de escolha e liberdade para inovar" - talvez mais um ataque à concorrência.

Um dos grandes focos da estratégia é a inclusão de tecnologias de inteligência artificial, nomeadamente machine learning, ou aprendizagem de máquina. Schmidt referiu que a IA "muda a forma como programamos." Também foi confirmado pela investigadora Fei-Fei Li - diretora do laboratório de Inteligência Artificial da Universidade de Stanford contratada em novembro - que a Google comprou a Kaggle. Trata-se de uma plataforma que organiza competições de ciência de dados e machine learning, que continuará a operar de forma independente por agora.

"A Kaggle contribuiu para a democratização dos dados. À medida que avançamos em machine learning e IA, vamos precisar de mais plataformas para dados e novos modelos", explicou Fei-Fei Li aos jornalistas. Quando questionada sobre o valor da aquisição, a especialista respondeu "Não faço ideia."

A parceria com a SAP também compreende o desenvolvimento conjunto de tecnologias de aprendizagem de máquina, algo que será revelado no evento anual da empresa alemã, na Flórida, dentro de dois meses.

"Acredito na democratização da Inteligência Artificial para todo o mundo porque é uma força impulsionadora na transformação da quarta revolução industrial, e a nuvem é o veículo que entrega essa transformação", resumiu Fei-Fei Li. A especialista também se mostrou confiante no trabalho que as várias equipas da Alphabet (casa-mãe da Google) estão a fazer neste campo, incluindo a Google Brain e a divisão Deep Mind. "A maior diferença entre a Google e Stanford é que na Google a comida é gratuita."

