Diretor executivo do Goldman Sachs International revela linhas gerais do plano de contingência do banco para enfrentar a saída do Reino Unido da UE.

O Goldman Sachs vai começar a retirar centenas de funcionários de Londres, de acordo com o plano de contingência do banco para lidar com a saída do Reino Unido da União Europeia(UE).

