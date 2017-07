Pub

Encargos com subsídio de desemprego atingiram os 693,7 milhões no final de junho, enquanto que os do subsídio de doença ascenderam a 271,8 milhões.

As despesas da Segurança Social com o subsídio de desemprego atingiram os 693,9 milhões de euros no final do primeiro semestre deste ano, o que representa uma redução de 12,7% relativamente ao período homólogo do ano passado.

