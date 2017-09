Pub

Estudo indica que automóvel a gasóleo consome menos 1,5 litros/100 km do que um a gasolina

Testes sobre consumo de combustíveis revelam que um automóvel a gasóleo consome menos 1,5 litros/100km do que um de gasolina e que o consumo de combustíveis é menor em carros com caixa de velocidades manual.

Estas conclusões constam de um estudo que teve a participação da Federação Europeia de Transportes e Ambiente, de que a ZERO/Associação Sistema Terrestre Sustentável faz parte, tendo divulgado hoje os resultados.

Os testes realizados, ao abrigo de um protocolo que juntou ainda a PSA, a France Nature Environnement e a Bureau Veritas, indicam ainda que a eficiência de um automóvel a gasóleo é menos sensível ao estilo de condução do que o de um automóvel a gasolina.

Os testes mostram ainda que o computador de bordo fornece informações confiáveis ao condutor e que, em condições urbanas, a diferença entre a certificação e os dados de consumo real é igual para o gasóleo (2,4 l/100 km) e a gasolina (2,5 l/100 km) quando expresso em litros, mas é maior para o gasóleo (53%) em comparação com a gasolina (42%) quando expresso em percentagem.

Os testes realizados em automóveis de passageiros revelam igualmente um consumo médio de combustível de 5,8 l/100 km.

Os resultados mostram que os testes PEMS (Sistema Portátil de Medição de Emissões) fornecem uma base robusta, representativa e repetível para medir a economia de combustível e as emissões de CO2 do mundo real, tendo os resultados precisão de 0,3 l/100km.

Para o Grupo PSA, o propósito deste protocolo era fornecer informações completas e transparentes aos clientes em relação ao consumo de combustível do mundo real nos modelos Peugeot, Citroen e DS.

"As medidas obtidas nos 60 modelos permitem estimar o consumo em condições de condução reais de mais de 1.000 versões de veículos Peugeot, Citroën e DS. Para cada modelo, as estimativas foram feitas com o mesmo motor e caixa de velocidades, além de três variantes: tipo de corpo, nível de acabamento e tamanho do pneu", indica uma nota da associação ZERO.

Os clientes das marcas também podem estimar seu próprio consumo com base no uso real de seu veículo (número de passageiros, carga, estilo de condução). A aplicação está disponível nos sites das marcas em 12 países europeus.