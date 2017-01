Pub

Murade Murargy falou ao Dinheiro Vivo, em Lisboa, em vésperas de passar a pasta da CPLP a Maria do Carmo Silveira.

"No início foi difícil fazer amigos em Lisboa, eram todos muito reservados. No final, levo comigo muitos amigos." Comentário de Murade Murargy, secretário executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), em jeito de balanço de quatro anos de mandato. No final da missão, e prestes a passar a pasta para a sua sucessora, a são-tomense Maria do Carmo Silveira, que assume a pasta já na segunda-feira, é hora de fazer um balanço. Apesar de ainda faltar um longo caminho até alcançar a livre circulação de pessoas e mercadorias, que almejava desde que chegou ao cargo, é visível que a CPLP é hoje mais económica

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia