Fontes próximas do negócio indicaram que o negócio inclui o fundo de infraestruturas da seguradora alemã Allianz.

A espanhola Gas Natural Fenosa está a negociar com três fundos de investimento a venda de 20% do seu negócio de distribuição de gás natural em Espanha pelo valor de 1.500 milhões de euros, de acordo com a Reuters. Em comunicado à Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), a empresa confirmou o negócio, no entanto ainda sem qualquer decisão.

