Jorge Costa, do BE, critica atraso do estudo da Autoridade da Concorrência sobre abusos concorrenciais no gás de botija

O atraso na divulgação dos resultados do estudo encomendado à Autoridade da Concorrência (AdC) sobre a existência e a forma das práticas anticoncorrenciais na oferta de gás de botija está a atrasar o avanço das correções necessárias ao setor, considera o Bloco de Esquerda, que voltou a questionar o governo sobre os atrasos e as medidas a tomar.

