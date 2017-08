O cantor António Zambujo atrasou a entrevista 24 horas mas tinha uma boa desculpa, acabara de chegar do Japão. Onde se apresentara perante uma plateia menos expansiva do que aquela onde iria estar nessa mesma noite, em Gondomar. A vida dele agora é assim, de um lado para o outro, sempre atrás das canções que o tornaram famoso, tal como o Pica do 7. Afinal, até hoje ninguém encheu 28 coliseus de Lisboa e do Porto! A conversa é feita sem pressa, com respostas assertivas e sem fugir aos temas, enquanto o dia-a-dia decorre no Jardim das Amoreiras. Ainda revela que tem 17 novas músicas gravadas no telemóvel, o seu estúdio privado e onde regista tudo o que lhe vem à cabeça esteja onde estiver. Quando passa por ali a cantora Luísa Sobral, não deixam de trocar ideias sobre uma letra que ela está a terminar e tem uma palavra polémica.

Partilhar