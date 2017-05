Pub

Esta unidade tem capacidade para processar diariamente 150 mil barris de petróleo e seis milhões de metros cúbicos de gás, explica a Galp.

A Galp anunciou esta quinta-feira, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a entrada em produção da primeira unidade replicante no campo Lula/Iracema, no Brasil. Trata-se de um navio-plataforma para a produção de petróleo e gás natural, explica a Petrobrás, que lidera o consórcio.

