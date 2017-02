Pub

Exigência da Comissão Europeia poderá por em causa fusão entre bolsas

Está em risco a fusão entre as Bolsas de Londres e Frankfurt. Em causa está uma exigência da Comissão Europeia à gestora do mercado de ações britânico (LSEG) relacionada com a venda da MTS, plataforma eletrónica de compra e venda de títulos de dívida em Itália, indica um comunicado publicado na noite de domingo.

