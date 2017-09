Pub

Estados Unidos no laranja, por causa do impacto do furacão Harvey. Mercados emergentes no verde, com a recuperação do crescimento

EUA: Depois da destruição do Harvey, recuperação em andamento Os danos causados pelo furacão Harvey podem ser os maiores dos últimos tempos. Inicialmente os preços da gasolina aumentaram +15%, mas agora as infraestruturas estão a voltar a estar operacionais e os preços começam a diminuir. Harvey pode reduzir o PIB do 3T em -1%, mas isso será recuperado no 4T com os esforços de reconstrução. O relatório de emprego de agosto registou ganhos de +156,000 (vs. expectativas de +180,000). O consumo melhorou +2,7% y/y, enquanto o rendimento disponível aumentou +1,3% y/y. O índice de fabricação ISM deu mais evidências de uma recuperação na produção com +2,5 pontos em agosto.

