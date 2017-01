Pub

Cerca de 128 mil portugueses encontraram emprego entre 2007 e 2014 com o apoio do Fundo Social Europeu (FSE)

Cerca de 128 mil portugueses encontraram emprego entre 2007 e 2014 com o apoio do Fundo Social Europeu (FSE), que destinou mais de 70% do investimento em Portugal ao capital humano, revela um relatório hoje divulgado pela Comissão Europeia.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia