Pub

Fundador da Amazon perdeu o segundo lugar entre os mais ricos do mundo para Amâncio Ortega, da Zara, devido às tensões com a Coreia do Norte

O abalo desta quinta-feira nas bolsas mundiais devido à escalada de tensões entre Donald Trump e Kim Jong-Un, presidentes dos EUA e da Coreia do Norte, respetivamente, fez desaparecer dois mil milhões de dólares (cerca de 1,7 mil milhões de euros) da fortuna de Jeff Bezos.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia