A fortuna de Jeff Bezos, o fundador da Amazon, cresceu 60 mil milhões de euros nos últimos cinco anos e está a apenas 4,5 mil milhões de Bill Gates

A subida do preço das ações da Amazon acrescentou, em poucas horas, mais de três mil milhões de euros à fortuna de Jeff Bezos, o fundador da companhia de comércio online, deixando-o a escassos 4,5 mil milhões de euros do valor do mais rico do planeta, Bill Gates.

