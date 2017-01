Pub

Ao longo do ano serão realizadas cinco iniciativas destinadas aos jovens que residem ou estudam no Porto

A cidade do Porto apresentou esta semana um projeto para promover novos projetos e colocar a cidade Invicta como referência do empreendedorismo jovem. O programa Empreende Jovem compreende cinco iniciativas ao longo do ano e que destinam-se aos jovens que residem ou estudam no Porto ou que pretendam dinamizar uma ideia de negócio na cidade.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia