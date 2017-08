Pub

Promovido pela Fundação da Juventude, as bolsas de estágios no MAAT destinam-se a jovens que se encontrem a frequentar o ensino superior

Estão abertas as inscrições na Fundação da Juventude, para estágios no MAAT. Os destinatários destas bolsas são jovens com idades compreendidas entre os 18 e os 25 anos, que se encontrem a frequentar o ensino superior universitário nanas áreas da Ciência (Ambiente, Eletricidade, Eletrónica, Energia, Física e Química), Arte (Arquitetura, Arte Multimédia, Artes Plásticas, Ciências da Arte e do Património, Comunicação Cultural, Estudos Artísticos, História da Arte, Museologia, Produção e Gestão Cultural) ou Comunicação/Relações Públicas.

