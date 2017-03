Pub

Carreiras muito longas vão ficar sem penalização e beneficiários vão receber pensões mais altas.

A chegada do novo regime de reformas antecipadas para carreiras contributivas longas vai traduzir-se em pensões de valor mais elevado para quem tem pelo menos 60 anos de idade e 48 de descontos, mas nos restantes casos não há ainda certezas sobre o impacto real. Até que as novas regras entrem em vigor, o Governo pretende discuti-las com os parceiros sociais, mas os sindicatos da Função Pública também reclamam ser ouvidos, porque não aceitam que os trabalhadores do Estado, que descontam para a Caixa Geral de Aposentações, fiquem de fora.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia